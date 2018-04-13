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Общество

С начала года 15 псковичей попали в ДТП из-за ям на дорогах

13 апреля 2018 года, 13:41

С начала года в Пскове произошло около 15 ДТП из-за ям на дорогах. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» рассказал начальник ОУГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

- На самом деле это не такое и больше число, - пояснил он.  Не более 15 ДТП с начала года было зарегистрировано. В основном, это пробитые колеса и поврежденные подвески. В таких случаях городская администрация незамедлительно устраняет неровности и ямы.

Ущерб автомобилисту по решению суда возмещает администрация Пскова или подрядная организация. 

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