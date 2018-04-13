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Общество

До конца апреля в Пскове проверят состояние гарантийных дорог

13 апреля 2018 года, 13:34

Состояние всех 35 дорог, которые находятся на гарантии, проверит специальная комиссия. Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказал начальник управления городского хозяйства Пскова Алексей Захаров.

- Качество работ, проведенных в прошлом году, как и положено, будет проверено до конца апреля, - отметил он.- Сейчас составляются графики, идет согласование с подрядными организациями. На гарантии находятся 35 объектов. На устранение выявленных недостатков бюджетные деньги затрачены не будет.

По его словам, на Октябрьском проспекте подрядчик устранил недостатки уже в начале марта  участок был отфрезерован и уложен специальной смесью.

- За гарантийные дороги я даже не переживаю, - сказал Алексей Захаров. - Качество гарантийного ремонта не вызывает опасения.

На устранение выявленных недостатков подрядчикам дадут от 3 до 10 дней. 

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