Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Из-за короткого замыкания на улице Текстильная сгорел Opel Kadett

13 апреля 2018 года, 13:22

12 апреля в 15.29 поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Текстильная в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Для ликвидации последствий пожара был привлечён дежурный караул пожарно-спасательной части №3 в составе четырёх человек на одной автоцистерне. На тушение был подан один ствол СВП от автоцистерны, израсходовано 50 литров пенообразователя.

В результате пожара сгорел автомобиль Opel Kadett 1989 года выпуска, в находившемся рядом автомобиле Chevrolet огнём повреждены пластиковые элементы переднего и заднего правых крыльев. Причиной пожара стало короткое замыкание в салоне автомобиля Opel Kadett.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Мастер-класс по изготовлению шоколада устроят в Пскове на форуме «Вкус без границ»
Титул «Студент года 2018» получила студентка ПсковГУ Глория Тесля
«Псковская правда» запустила посвященный эстафете спецраздел на своем сайте
С начала года 15 псковичей попали в ДТП из-за ям на дорогах
До конца апреля в Пскове проверят состояние гарантийных дорог
Этногастрономический форум «Вкус без границ» пройдет в Пскове с 19 по 21 апреля
Юрий Вяземский: К Псковскому региону у меня особенное отношение
Благодаря прокуратуре в школах Печорского района установят видеокамеры
Виртуоз игры на скрабалае Регимантас Шилинскас выступит в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня

Происшествия / ДТП
26 февраля 14:01

Выиграли право на жизнь

Ехали на конкурс, а оказались на обочине питерской трассы в перевернувшемся автобусе