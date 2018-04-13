Из-за короткого замыкания на улице Текстильная сгорел Opel Kadett

12 апреля в 15.29 поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Текстильная в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Для ликвидации последствий пожара был привлечён дежурный караул пожарно-спасательной части №3 в составе четырёх человек на одной автоцистерне. На тушение был подан один ствол СВП от автоцистерны, израсходовано 50 литров пенообразователя.

В результате пожара сгорел автомобиль Opel Kadett 1989 года выпуска, в находившемся рядом автомобиле Chevrolet огнём повреждены пластиковые элементы переднего и заднего правых крыльев. Причиной пожара стало короткое замыкание в салоне автомобиля Opel Kadett.