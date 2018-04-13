Четвертый международный этногастрономический форум «Вкус без границ» пройдет в Пскове с 19 по 21 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В форуме примут участие эксперты в области гастрономического туризма, представители туристической сферы, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также производители гастрономической продукции. Ожидается более 100 участников. В этом году число звездных гостей расширено. В Псковскую область приедут президент Международного эногастрономического центра, член экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН Леонид Гелибтерман, президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор портала «Живая карта» Олег Алексеев, координатор федерального проекта «Событийный календарь» Вера Истомина и другие официальные лица.

Участников форума также ждет выставка вкусного отдыха «Время отдыхать в России. Псковская область». Будут организованы дегустация гастрономической продукции и мастер-классы, на которых каждый сможет сделать свой шоколад, расписать пряник.

«Это выставка вкусного отдыха. Мы собираем всех предпринимателей, кто может красиво и вкусно организовать отдых в нашем регионе. Прошлогодний опыт форума показал, что презентация стран-соседей из Прибалтики вызвала рост турпотока именно по их гастрономическим точкам. На этот раз мы рассчитываем, что представленный потенциал Псковской области приведет туристов в наш регион», - отметила руководитель центра поддержки предпринимательства Фонда гарантий и развития предпринимательства региона Владислава Вишневская.

Мероприятия пройдут на трех площадках: в гостиничном комплексе Old Estate Hotel, в бизнес центре «Новая слобода» и на стадионе «Машиностроитель».