Юрий Вяземский: К Псковскому региону у меня особенное отношение

В Псковской области стартовал региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Жюри интеллектуального состязания для школьников возглавил автор и ведущий всероссийской олимпиады, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России Юрий Вяземский. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

«Псковская область входит в число отцов-основателей регионального движения «Умники и умницы». Сегодня насчитывается уже 30 субъектов-участников этого движения. Поэтому к Псковскому региону у меня особенное отношение. Здесь живут замечательные ребята, и очень хочется, чтобы кто-нибудь из них поступил в МГИМО. Я всегда очень радуюсь за того, кто выигрывает. Но самые ценные для меня умники это те, которые проиграли у меня, а потом сами поступили в МГИМО», — сказал Юрий Вяземский и выразил слова благодарности руководству Псковской области за поддержку движения «Умники и умницы» в регионе.

От имени администрации Псковской области и временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова с выходом в финал регионального этапа школьников поздравил первый заместитель начальника Государственного управления образования Геннадий Барышников. «Умники и умницы — это интересная, перспективная игра с точки зрения вашего профессионального определения в будущем. Много детей из Псковской области прошло через этот конкурс. Сегодня они успешно получают образование и определяют свою трудовую карьеру. Это дорогого стоит», — сказал Геннадий Барышников.

Он также адресовал слова благодарности в адрес организаторов конкурса и отдельное спасибо за участие в конкурсе сказал профессору Юрию Вяземскому.

В этом году в региональном этапе принимают участие 17 учащихся 10-ых классов из Локнянского, Новоржевского, Островского, Печорского районов и города Пскова, прошедшие предварительный отбор. Тема олимпиады — «В боях рожденная» — посвящена 100-летию образования Рабоче-Крестьянской Красной армии. В первый день регионального этапа участники прошли теоретический тур, по итогам которого были отобраны 9 «агонистов». По правилам состязания они станут участниками трех игр («агонов») по три человека на «дорожках». Остальные смогут побороться за ордена и медали. Победители и призеры смогут участвовать в четвертьфинальных играх в Москве в декабре этого года.