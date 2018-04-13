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Общество

Благодаря прокуратуре в школах Печорского района установят видеокамеры

13 апреля 2018 года, 11:49

В Печорском районе по требованию прокуратуры образовательные организации будут оборудованы системой видеонаблюдения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства 22 образовательных учреждения такими системами не оборудованы.

В целях устранения нарушений закона прокуратура района в суд направило исковое заявление с требованием обязать Управление образования Печорского района установить в образовательных организациях видеокамеры.

Печорский районный суд исковое заявление удовлетворил, решение суда не вступило в законную силу.

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