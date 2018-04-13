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Культура

Виртуоз игры на скрабалае Регимантас Шилинскас выступит в Пскове

13 апреля 2018 года, 11:32

14 апреля в концертном зале ГКЦ состоится концерт виртуоза-исполнителя из Литвы с мировым именем. Маэстро Регимантас Шилинскас выступит перед псковичами со своим уникальным ударным литовским народным инструментом - скрабалаем. Кроме того, в программе концерта - выступление псковского народного ансамбля «Сказ».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, музыкант приехал в Псков по приглашению артистов ансамбля «Сказ».

Знакомство псковского «Сказа» и литовца Регимантаса Шилинскаса произошло в прошлом 2017 году на площадке одного из самых атмосферных в Европе фестивалей музыки, танца, фольклора «Подляска Октава Культур» в польском городе Белостоке. Творческая встреча переросла в дружбу.

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