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Происшествия

За поддельные больничные листы псковичку оштрафовали на 40 тысяч рублей

13 апреля 2018 года, 09:22

Сотрудница стоматологической клиники в Пскове заплатит 40 тысяч рублей за использование заведомо подложных документов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что с целью сокрытия прогулов эта 37-летняя женщина представила по месту работы в качестве официальных документов, удостоверяющих ее временную нетрудоспособность, пять листков нетрудоспособности, приобретенных за денежные средства у неустановленного лица.

Приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении пяти преступлений.

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