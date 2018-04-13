За поддельные больничные листы псковичку оштрафовали на 40 тысяч рублей

Сотрудница стоматологической клиники в Пскове заплатит 40 тысяч рублей за использование заведомо подложных документов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что с целью сокрытия прогулов эта 37-летняя женщина представила по месту работы в качестве официальных документов, удостоверяющих ее временную нетрудоспособность, пять листков нетрудоспособности, приобретенных за денежные средства у неустановленного лица.

Приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении пяти преступлений.