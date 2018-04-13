Псковская область претендует на звание самого читающего региона России

Псковская область в третий раз станет участником Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Традиционно для участия в конкурсе регионы должны представить презентацию литературного проекта, реализованного в 2017/2018 гг. Однако в этом году конкурс предполагает оценку не только наиболее значимых и интересных мероприятий в регионе, но и статистических, количественных показателей читательской активности и инфраструктуры для чтения, а также учет таких важных аспектов, как богатство литературных традиций региона, активность его литературной жизни — все эти сведения регионы предоставят на конкурс, заполнив специальную анкету. Таким образом удастся создать наиболее полную картину книжной и литературной жизни регионов России и их объективный рейтинг.

Победитель конкурса будет удостоен статуса «Литературный флагман России» и памятной статуэтки — летящего по волнам бронзового кораблика-книги. Еще три региона, показавшие наилучшие результаты, получат поощрительные дипломы. Торжественная церемония награждения состоится в конце этого года в рамках одного из крупнейших культурных событий страны.