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Происшествия

Тренера, изнасиловавшего девочку, будут судить в Псковской области

13 апреля 2018 года, 09:11

В Псковской области завершилось расследование уголовного дела против 53-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

26 июня 2016 года этот злоумышленник, являясь тренером команды девочек по мини-футболу, под предлогом проведения тренировочного процесса привез их из сопредельного региона в Псковскую область. Находясь в палаточном лагере на берегу одного из озер, он напоил девочек и вступил с одной из них, не достигшей 14-летнего возраста, в половую связь.

Предполагаемый злоумышленник содержится в следственном изоляторе сопредельного субъекта.

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