В сети набирает популярность хештег #БеговойПсков

Я придумал хештег #БеговойПсков чтобы объединять всех людей, которые любят совершать пробежки, соревноваться или просто следить, как люди добиваются целей. Теперь все любители бега, перейдя по этому хештегу, могут посмотреть предстоящие соревнования и найти единомышленников. Люди становятся дружнее, бегуны приветствуют друг друга. Такого, к сожалению, раньше не было в нашем регионе.