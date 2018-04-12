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Спорт

В сети набирает популярность хештег #БеговойПсков

12 апреля 2018 года, 17:32

Более тысячи псковичей запостили свои фото с пробежки в социальной сети «Инстаграм», сопроводив снимки хештегом #БеговойПсков.


Фото предоставлено Александром Кузьминым
К настоящему моменту опубликовано 1072 снимка с таким хештегом. Как удалось выяснить «Псковской правде», хештег придумал известный в городе спортивный общественник Александр Кузьмин, активно продвигающий идеи массового занятия спортом.

Я придумал хештег #БеговойПсков чтобы объединять всех людей, которые любят совершать пробежки, соревноваться или просто следить, как люди добиваются целей. Теперь все любители бега, перейдя по этому хештегу, могут посмотреть предстоящие соревнования и найти единомышленников. Люди становятся дружнее, бегуны приветствуют друг друга. Такого, к сожалению, раньше не было в нашем регионе.

Александр Кузьмин

Фото предоставлено Александром Кузьминым
Как напомнил Александр Кузьмин, во время бега выделяется гормон счастья, а весна – время выходить на пробежку.

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