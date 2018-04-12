Подростка из Опочецкого района ждёт суд за воровство на дачных участках

Завершило расследование уголовного дела против 17-летнего жителя Опочецкого района, обвиняемого в краже и незаконном проникновении в жилище. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В ноябре и декабре 2016 года в одной из деревень Опочецкого района подросток взломал два дачных дома, хозяева которых проживают в Санкт-Петербурге, откуда похитил персональный компьютер, лодочный мотор, два велосипеда, электрический инструмент и многое другое на общую сумму 380 тысяч рублей.

Большинство похищенного имущества подросток продал через интернет сайт для размещения объявлений о товарах и услугах.

В ходе непрекращающейся работы по установлению лица, совершившего данные кражи, правоохранителям удалось выйти на подростка и изъять часть похищенного имущества. Так, следователями был изъят в Себежском районе персональный компьютер, который подросток подарил своему другу на день рождения.