Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Подростка из Опочецкого района ждёт суд за воровство на дачных участках

12 апреля 2018 года, 17:58

Завершило расследование уголовного дела против 17-летнего жителя Опочецкого района, обвиняемого в краже и незаконном проникновении в жилище. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В ноябре и декабре 2016 года в одной из деревень Опочецкого района подросток взломал два дачных дома, хозяева которых проживают в Санкт-Петербурге, откуда похитил персональный компьютер, лодочный мотор, два велосипеда, электрический инструмент и многое другое на общую сумму 380 тысяч рублей.

Большинство похищенного имущества подросток продал через интернет сайт для размещения объявлений о товарах и услугах.

В ходе непрекращающейся работы по установлению лица, совершившего данные кражи, правоохранителям удалось выйти на подростка и изъять часть похищенного имущества. Так, следователями был изъят в Себежском районе персональный компьютер, который подросток подарил своему другу на день рождения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В сети набирает популярность хештег #БеговойПсков
Между псковскими фермерами разыграют более 50 млн рублей грантовой поддержки
«Жемчуг исканий» Николая Рериха покажут псковичам 18 апреля
В новоржевскую библиотеку пришла посылка от Оксаны Федоровой – 100 новых и красочных книг
Псковичам дали полезные советы по защите велосипеда от кражи
На карантине продолжают находиться 11 классов и одна школа в Пскове
В честь князя Александра Невского 18 апреля на Соколихе дадут оружейный залп
Газовики напоминают о необходимости согласования земляных работ в охранных зонах газопроводов
Усложнение пожарной обстановки ожидается в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня

Происшествия / ДТП
26 февраля 14:01

Выиграли право на жизнь

Ехали на конкурс, а оказались на обочине питерской трассы в перевернувшемся автобусе