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Общество

Между псковскими фермерами разыграют более 50 млн рублей грантовой поддержки

12 апреля 2018 года, 17:04

Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотрено 9 грантов, на развитие семейных животноводческих ферм — 3. Фермер может получить от 1,5 млн до 10 млн рублей.

Малые хозяйства получают грантовую поддержку на региональном уровне с 2012 года. За это время ее получили 94 начинающих фермера и 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил более 231 млн рублей. На эти средства были приобретены животные и сельскохозяйственная техника, расширены или обновлены производственные площади.

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