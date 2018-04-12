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Культура

«Жемчуг исканий» Николая Рериха покажут псковичам 18 апреля

12 апреля 2018 года, 17:01

18 апреля в 15.40 в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда,д. 20) состоится открытие выставки - панорамы «Жемчуг исканий». Её основу составили фотографии репродукций картин Николая Рериха, выполненные Евгением Чемохудом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Николай Рерих принадлежал к тем людям, которые в обычный срок человеческой жизни успевают сделать поразительно много. Общее количество его картин исчисляется тысячами. Кроме того, Рерих был ученым, археологом, писателем. Его жизнь прошла в далеких путешествиях, пытливых исследованиях. Изучая древние истоки человеческой культуры, он стремился к художественному осознанию мирового культурного процесса как величественного творческого пути.

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