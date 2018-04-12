В новоржевскую библиотеку пришла посылка от Оксаны Федоровой – 100 новых и красочных книг

В фонде библиотеки Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса – новое пополнение книг. К радости работников библиотеки и юных читателей пришла долгожданная посылка из Благотворительного фонда Оксаны Федоровой и Российской государственной детской библиотеки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Около ста новых ярких, красочных книг было собрано для читателей библиотеки Новоржевского РКСК в рамках благотворительной акции «Добрые книги».

– Еще в прошлом году мы обратились в Фонд «Спешите делать добро!» с заявкой на помощь в приобретении книг для детей, – рассказывает заместитель директора РКСК И.М. Пашкова. – И, надо сказать, сразу получили положительный отклик. Теперь у наших читателей будет возможность прочитать новые книги. Среди них есть экземпляры и для взрослой аудитории, но большая часть предназначена для юных любителей чтения. Здесь русские и зарубежные сказки, произведения Горького, Одоевского, Грибоедова, рассказы Носова, Рыбакова, Пантелеева и многие другие замечательные книги. Мы выражаем искреннюю благодарность Фонду Оксаны Федоровой, Российской государственной детской библиотеке, организовавшим сбор книг, а также всем взрослым и детям, подарившим книги для библиотеки г. Новоржева.