Псковичам дали полезные советы по защите велосипеда от кражи

В последнее время в Псковской области отмечены факты хищений велосипедов. В связи с этим псковские полицейские опубликовали правила, которые помогут уберечь вашего «железного коня» от преступников.

Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.

Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и приметы возможных подозреваемых.