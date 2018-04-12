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Происшествия

Псковичам дали полезные советы по защите велосипеда от кражи

12 апреля 2018 года, 15:48

В последнее время в Псковской области отмечены факты хищений велосипедов. В связи с этим псковские полицейские опубликовали правила, которые помогут уберечь вашего «железного коня» от преступников.

Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.

Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и приметы возможных подозреваемых. 

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