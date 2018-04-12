На карантине продолжают находиться 11 классов и одна школа в Пскове

Ещё пять классов в школах города закрываются на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей. На вынужденные каникулы с 12 апреля отправились классы в погранично-таможенно-правовом лицее, Псковском педагогическом комплексе, лицеях №8 и 20.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, полностью на недельный карантин закрывается МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17».

Всего же в Пскове на сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях закрытыми остаются 11 классов.