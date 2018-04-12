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Общество

В честь князя Александра Невского 18 апреля на Соколихе дадут оружейный залп

12 апреля 2018 года, 14:28

18 апреля в День воинской славы России, на горе Соколихе Псковского района состоится традиционный торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к Монументу русским воинам и великому князю Александру Невскому.

Как сообщили «Псковской правде» в областном комитете по культуре, в митинге примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Псковского гарнизона, представители органов законодательной и исполнительной власти региона, общественных организаций, духовенства, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», студенты и школьники.

По окончании церемониала воины Псковского гарнизона пройдут торжественным маршем. В честь подвига дружины Александра Невского будут даны залпы оружейного салюта. На смотровой площадке будут развернуты передвижной пункт отбора на военную службу по контракту и выставка военной техники.

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