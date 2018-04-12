Усложнение пожарной обстановки ожидается в Псковской области

Псковичей призывают соблюдать правила пожарной безопасности в период палов травы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Только за 11 апреля в Пскове зафиксировано 11 возгораний сухой травы. Палы травы зарегистрированы на Зональном шоссе, улицах Инженерной и Шестака, возле моста А. Невского.

Пожарная обстановка в городе, прогнозируемая на основе погодных ожиданий в апреле месяце, будет усложняться.

Псковичей просят выполнять следующие правила:

- не поджигайте сухую траву на полях, лесных полянах и территориях, прилегающих к строениям;

- не разводите костер в сухом лесу или на торфянике; прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с места обустройства кострища и убедитесь, что оно располагается на минеральной почве (песке или глине);

- перед уходом хорошо пролейте костер водой, после чего разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей; не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.

Нарушителей ждет штраф. Сумма для граждан - от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.