Псковская область примет участие в Международном рыбопромышленном форуме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В форуме планируется участие порядка 300 ведущих российских и зарубежных рыбопромысловых, рыбоводных, рыбоперерабатывающих и судостроительных предприятий, производителей оборудования и сопутствующих материалов для рыбной промышленности, логистических, финансовых, торговых и других организаций. Как сообщают организаторы мероприятия, свое участие уже подтвердили Норвегия, Дания, Исламская Республика Иран, КНР, а также ведущие предприятия рыбохозяйственного комплекса субъектов Российской Федерации.

В рамках программы форума будут обсуждаться вопросы устойчивого рыбоводства и ответственного использования минерально-сырьевых ресурсов морей, тенденции мирового рыбного рынка, расширения международных торгово-экономических связей и научно-технического сотрудничества.

Также в рамках форума пройдет Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo).