Где в Пскове погулять 8 и 9 мая: полная программа праздничных мероприятий

В Пскове утвердили план праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Вели-кой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

ПРОГРАММА

3 мая

15.00 - Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвященная 73-й годов-щине со дня Великой Победы. Старт и финиш - Октябрьская площадь





8 мая

«Вечная память героям!»

С 10.00 до 10.30 и с 11.30 до 12.00 - Торжественно-траурные ритуалы возле памятных знаков и в ме-стах массовых захоронений воинов на территории города Пскова.

13.00 - Открытие мемориальной доски Почетному гражданину, ветерану Великой Отечественной войны В.С. Куличкову (ул. М.Горького, дом 35).

14.00 - Торжественный прием Главы Города Пскова ветеранов Великой Отечественной войны в МБУК «Городской культурный центр» (пл. Победы, 1).

16.00 - «Неугасима память поколений». Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов у Могилы неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков - город воинской сла-вы» (пл. Победы).

17.00 и 19.00 - «Будет подвиг солдата путеводной звездой!». Концертно-интерактивные программы в микрорайонах города Пскова - Псковкирпич, Любятово (ул. Карбыше-ва, 4 и ул. Н. Васильева, 83А)





9 мая

С 9.00 по 5.00 - Выставка военной техники. Октябрьская площадь.

10.00 - Парад воинов Псковского гарнизона. Смотр строя и песни. Плац-концерт.

11.00 - Торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы. Акция «Бессмертный полк» (пл. Ленина - Зеленый театр).

12.00 - «Великий день! Великая Победа!». Праздничная театрализованная тематическая програм-ма (Зеленый театр).

Праздничные интерактивные программы с участием детских творческих коллективов в Детском парке:

12.00- 14.00 - «Счастливое детство!»

16.00 - 17.00 - «Песни огненных лет»

17.00 - 18.30 - «И внуки восславят радость победы!»

18.00- 19.00 - «Споемте друзья!»

19.00 - 20.00 - «Весна. Май. Победа» - концертная программа Народного коллектива оркестра духо-вой и эстрадной музыки п/у Почетного гражданина города Пскова, Заслуженного работника культу-ры России М. И. Литвака (Детский парк)

15.00 - 19.30 - Концертно-интерактивная акция «Солдатский привал» на территории Ботанического, Летнего сада (творческие площадки, солдатская каша, выставки)

16.00 - Театрализованная тематическая программа «И помнит мир спасенный!..» (сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова, 5)

18.00 - «Вместе с дедом на парад!». Праздничная программа Образцового детского коллекти-ва духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома п/у Почетного гражданина города Пско-ва, Заслуженного работника культуры России А.П. Роора (ул. М. Горького, 23)

20.00 - «Победа остается молодой!». Праздничная концертная программа (Зеленый театр)

23.00 - «Салют Победы». Праздничный фейерверк (Зеленый театр).