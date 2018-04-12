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Пресс-центр / Анонсы

Дорожные проблемы обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 13 апреля

12 апреля 2018 года, 12:16

13 апреля в 12.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится круглый стол, посвященный дорож-ным вопросам. Представители ГИБДД, администрации города Пскова, подрядных организаций и общественного движения «Убитые Дороги» обсудят текущее состояние улично-дорожной сети, планы по ремонту дорог и актуальные дорожные проблемы.

Темы, которые планируется поднять в ходе круглого стола:

1) Актуальное состояние дорог г. Пскова, способы содержания, нанесение разметки.

2) Планы по ремонту дорог на 2018-2019 гг.

3) Начало ремонтных работ по переходящим объектам с 2017 года.

4) Работа ГИБДД по контролю за состоянием дорог в г. Пскове

Спикеры:

1) Ефимов Анатолий Алексеевич, начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области.

2) Захаров Алексей Геннадьевич, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова.

3) Криценков Виктор Иванович, исполнительный директор ООО «Дорстройсервис».

4) Мельков Николай Борисович, инженер общественного движения «Убитые Дороги».

5) Петров Олег Сергеевич, активист общественного движения «Убитые Дороги».

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