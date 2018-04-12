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Общество

Трое псковичей стали обладателями грантов Росмолодежи на общую сумму 2,8 млн рублей

12 апреля 2018 года, 11:25

Три представителя Псковской области признаны победителями всероссийского конкурса проектов «Творческие инициативы молодежи» Федерального агентства по делам молодежи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Кристина Лемешева (номинация «Театр и кино»), Яна Уварова (номинация «Музыка и хореография») и Павел Ануфриев (номинация «Художественное творчество») стали обладателями грантов на общую сумму 2,8 млн рублей.

На средства грантовой поддержки в Псковской области будет реализован проект «Молодежная музыкальная летняя школа» и снят художественный фильм «Легенда о Сорвисе». Кроме того, благодаря поддержке Росмолодежи будет создана фотоэкскурсия по Северному Кавказу «Архыз 2018».

Всего по результатам конкурса «Творческие инициативы молодежи» победителями стали 296 участников. Общий размер грантового фонда составил 245 млн рублей.

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