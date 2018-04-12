Дачный вор, живущий в Великих Луках, признался в своих кражах

Безработного жителя Великих Лук подозревают в дачных кражах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В период с 10 по 11 апреля с территории приусадебного участка по переулку Загородному у пенсионера, 1949 года рождения, свободным доступом совершена кража металлических труб и уголка. Причиненный ущерб устанавливается.

Личность подозреваемого полицейские установили в кратчайшие сроки. Им оказался 42-летний безработный мужчина без определенного места жительства. Он дал признательные показания. Выяснилось, что похищенное подозреваемый успел уже сдать в пункт приема металла.