За фиктивную регистрацию молдованина печерянке грозит срок до трёх лет

В мировой суд Печорского района направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом по-мещении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

16 июня 2017 года женщина, имея в собственности жилое помещение на территории Печорского района, решила фиктивно зарегистрировать в нем гражданина Республики Молдова. За это пече-рянка получила вознаграждение в сумме 2,5 тыс. рублей.

В эту же дату женщина совместно с иностранным гражданином обратилась в ОУФМС России по Псковской области в Печорском районе, где предоставила все необходимые документы для его по-следующей регистрации, при этом достоверно зная, что проживать по данному адресу он не будет.

Отметим, что женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.