В Дновском районе двое собутыльников обокрали знакомого

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили двоих местных жителей, подозреваемых в грабеже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Днем 21 марта после совместного распития спиртного у дома по улице Совхозной двое безработных мужчин, 1976 и 1982 годов рождения, стали требовать денег у своего знакомого. Получив отказ, открыто похитили у него планшет и более тысячи рублей.

В результате проведенных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.