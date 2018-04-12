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Происшествия

За неделю псковские спасатели 18 раз выезжали на помощь пострадавшим в ДТП

12 апреля 2018 года, 09:39

С 5 по 11 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 18 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибло два человека, пострадало – 12. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС, в двух случаях выезд был связан с реагированием на аварии с участием пешехода.

За указанный период деблокировано два пострадавших и один погибший. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

Один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов, тушение автомобиля и стабилизация транспортного средства не производилась. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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