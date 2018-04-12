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Общество

Туристский потенциал Псковской области представили в Минске

12 апреля 2018 года, 09:33

Государственный комитет Псковской области по культуре принял участие в 21-й международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых-2018», которая прошла в Минске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

- В ходе ярмарки выяснилось, что многие посетители нашего стенда хорошо знают Псковский регион и часто у нас бывают, привозят группы. Кто-то помнит еще со времен СССР Псковский кремль, Изборскую крепость, Пушкинские Горы, Псково-Печерский монастырь. Они интересуются, что изменилось в области за последние годы, очень хотят приезжать сами и привозить своих детей. Логистика из Республики Беларусь в Псков выстроена очень удобно. Приезжающие группы или индивидуальные туристы могут сразу же включаться в сборные туры, так как прицепной вагон из Минска прибывает в Псков с Московским поездом, — рассказала первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова.

Она также отметила, что в результате поездки был достигнут ряд договорённостей о приеме туристов из Беларуси уже на ближайших майских праздниках в Пскове.

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