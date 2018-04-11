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Общество

На плохих полицейских псковичи могут пожаловаться по «телефону доверия»

11 апреля 2018 года, 17:59

Псковские полицейские обращают внимание на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.

Контактный телефон: (8112) 59-22-33.

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