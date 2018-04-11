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Культура

Выставка псковских и петербургских художников откроется в городе 12 апреля

11 апреля 2018 года, 17:12

12 апреля Псковский музей-заповедник приглашает на «Псковские встречи - VI». Экспозиция петербургских и псковских художников откроется в выставочном зале музея в 16.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

На выставке будут представлены живописные и графические работы современных авторов: Виктора Ануфриева (СПб), Юрия Киргизова (СПб), Марины и Олега Кузнецовых (СПб), Эдурда Шарипова (Псков), Анатолия Жбанова (Псков), Николая Москалева (Псков), Ирины Гладун (Псков), Ирины Сафроновой (Псков) и других.

Художники представят свои работы в различных жанрах: от реалистического до авангарда. Такие выставки способствуют укреплению творческих связей между отдельными живописцами и художественными объединениями. Самое главное, такие проекты дают возможность познакомить зрителей с современным искусством, - считают организаторы экспозиции.

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