Псковская область заняла 6 место в России по темпам роста производства сельхозпродукции

Псковская область вошла в шестерку субъектов России с наибольшими темпами роста по производству сельскохозяйственной продукции в целом и в отрасли животноводства в частности. Такая информация прозвучала на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства РФ.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, в регионе сельскохозяйственное производство в целом выросло на 11% и составило 35 млрд рублей. По росту продукции животноводства регион находится на третьем месте в России с результатом в 17%.