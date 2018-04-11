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Экономика

Псковская область заняла 6 место в России по темпам роста производства сельхозпродукции

11 апреля 2018 года, 16:31

Псковская область вошла в шестерку субъектов России с наибольшими темпами роста по производству сельскохозяйственной продукции в целом и в отрасли животноводства в частности. Такая информация прозвучала на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства РФ.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, в регионе сельскохозяйственное производство в целом выросло на 11% и составило 35 млрд рублей. По росту продукции животноводства регион находится на третьем месте в России с результатом в 17%.

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