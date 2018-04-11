Продолжается набор участников, желающих попасть на обложку выпускного журнала «Алые паруса»

Это уникальная газета создана специально, чтобы запечатлеть и сохранить неповторимые кадры – окончание школьной и начало совсем новой, взрослой жизни.

В преддверии последнего звонка в Псковской области выйдет в свет традиционная фотогазета «Алые паруса», которая станет ценным памятным подарком для семьи каждого выпускника.

Для того чтобы попасть в альманах 2018 года, выпускникам необходимо прислать фото класса на электронную почту «Псковской правды» pskovpp@yandex.ru до 27 апреля.

Для справок по предоставлению фото: +7(921) 113-40-60. Подробности о размещении поздравлений и благодарностей вы можете узнать в редакции по телефону 8 (8112) 57-33-55.

Традиционно обложку «Алых парусов» украшают выпускники, победившие в фотоконкурсе.

В этом году конкурс проходит в паблике «Псковской правде» в «ВКонтакте». Прием заявок завершится 19 апреля.

Голосование лайками будет проходить в специально созданном альбоме. Ссылку на него мы опубликуем 20 апреля. Подведение итогов состоится 27 апреля в 12.00 по московскому времени.

Участнику, набравшему максимальное количество сердечек, достанется главный приз — фотосессия в подарок. Кроме того, он станет лицом известного ежегодного проекта «Алые паруса», в котором будут размещены фотографии всех выпускников региона 2018 года.