Митинг памяти узников концлагерей прошёл в центре Пскова

В Пскове в Сквере павших борцов состоялся митинг памяти узников фашистских лагерей. В нём приняли участие бывшие малолетние узники концлагерей, представители общественных организаций, учащиеся политехнического колледжа, воспитанники центра «Патриот». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко выразил благодарность тем, кто отдал жизнь, чтобы современное поколение жило под мирным небом.

Заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев обратился к присутствующим с напутствием не забывать тех, кто прошел немецкие застенки, и отстоял родину в самой жестокой и кровопролитной войне в нашей истории.

К собравшимся также обратилась Раиса Кузина, председатель общественной организации «Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей». Она напомнила, что в Псковской области сейчас насчитывается 6144, а в Пскове - 2455 узников немецких лагерей. И с каждым годом их становится все меньше. По ее словам, из более чем 106 тысяч псковичей, вывезенных в лагеря, более 13 тысяч были детьми

В завершение мероприятия его участники возложили цветы к мемориалу в память малолетних узников, погибших в немецких концлагерях.