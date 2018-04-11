Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Митинг памяти узников концлагерей прошёл в центре Пскова

11 апреля 2018 года, 14:47

В Пскове в Сквере павших борцов состоялся митинг памяти узников фашистских лагерей. В нём приняли участие бывшие малолетние узники концлагерей, представители общественных организаций, учащиеся политехнического колледжа, воспитанники центра «Патриот». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко выразил благодарность тем, кто отдал жизнь, чтобы современное поколение жило под мирным небом.

Заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев обратился к присутствующим с напутствием не забывать тех, кто прошел немецкие застенки, и отстоял родину в самой жестокой и кровопролитной войне в нашей истории.

К собравшимся также обратилась Раиса Кузина, председатель общественной организации «Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей». Она напомнила, что в Псковской области сейчас насчитывается 6144, а в Пскове - 2455 узников немецких лагерей. И с каждым годом их становится все меньше. По ее словам, из более чем 106 тысяч псковичей, вывезенных в лагеря, более 13 тысяч были детьми

В завершение мероприятия его участники возложили цветы к мемориалу в память малолетних узников, погибших в немецких концлагерях.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область заняла 6 место в России по темпам роста производства сельхозпродукции
Продолжается набор участников, желающих попасть на обложку выпускного журнала «Алые паруса»
Против автомобильных воров, пойманных в Пскове, завели уголовное дело
Алексей Немов о проекте #Команда2018: Не бойтесь рисковать! Надо идти вперёд!
В Пыталово может появиться кинотеатр с современным оборудованием
Алексей Немов уверен, что мотивация к спорту очень зависит от родителей
Из-за соревнований «Венок славы Александра Невского» в Пскове перекроют несколько улиц
Гимнаст Алексей Немов: Не хочешь бегать, ходи. Это полезно для сердца
«Почта России» выпустит специальные открытки к Ганзейским дням 2019 года

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
11 апреля 08:30

Нужно наводить порядок

Садоводам могут продлить налоговые каникулы вплоть до следующей оценки земли

Общество
11 апреля 10:53

Как настоящая

В Острове сделают макет уникальной крепости XIV века в виде клумбы

Общество / Здоровье
11 апреля 09:44

Умный больничный

В чем преимущества электронных листков нетрудоспособности