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Происшествия

Против автомобильных воров, пойманных в Пскове, завели уголовное дело

11 апреля 2018 года, 13:55

Псковские полицейские по «горячим следам» раскрыли автомобильную кражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 10 апреля в областном центре из автомашины «Сеат», стоявшей у дома по улице Советской, был украден ящик с инструментами. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Злоумышленники воспользовались тем, что иномарка оказалась не закрытой.

Подозреваемых стражи порядка установили довольно быстро. Ими оказались двое мужчин, 1984 и 1993 годов рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

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