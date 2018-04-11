Против автомобильных воров, пойманных в Пскове, завели уголовное дело

Псковские полицейские по «горячим следам» раскрыли автомобильную кражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 10 апреля в областном центре из автомашины «Сеат», стоявшей у дома по улице Советской, был украден ящик с инструментами. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Злоумышленники воспользовались тем, что иномарка оказалась не закрытой.

Подозреваемых стражи порядка установили довольно быстро. Ими оказались двое мужчин, 1984 и 1993 годов рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.