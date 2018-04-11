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Общество

В Пыталово может появиться кинотеатр с современным оборудованием

11 апреля 2018 года, 12:02

Врио губернатора Псковской области посетил новый районный дом культуры в Пыталово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На ремонт здания бывшего кинотеатра из федерального и регионального бюджетов было выделено почти 10 млн рублей.

Глава региона осмотрел концертный зал, где смонтирована новая сцена и установлены современные кресла. Он сможет принять 194 зрителя.

Глава района Лариса Сидорук уже подала заявку в Фонд кино на участие в программе по созданию кинотеатров в малых городах, на вопрос стопорится из-за отсутствия звукоизоляции. На ее оборудование нужно порядка 650 тыс рублей. Михаил Ведерников пообещал проработать этот вопрос.

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