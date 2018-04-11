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Общество

Алексей Немов о проекте #Команда2018: Не бойтесь рисковать! Надо идти вперёд!

11 апреля 2018 года, 12:12

- Все начинается с нас. Если мы не начнем делать что-то сами, пусть даже в масштабах своего подъезда, то жизнь не изменится. Кто-то всегда будет виноват. Не нужно перекладывать ответственность, - сказал четырехкратный олимпийский чемпион по художественной гимнастике Алексей Немов в пресс-центре «Псковской правды», комментируя проект врио губернатора Псковской области #Команда2018. - Михаил Ведерников на презентации проекта ясно дал понять, что поддержит стоящие начинания. Не бойтесь рисковать. Надо идти вперед, если вы хотите, чтобы регион вышел на лидирующие позиции.

Сам Алексей Немов подчеркнул, что готов поддерживать не только спортивные, но и другие интересные проекты.

Напомним, 9 апреля в Пскове состоялась презентация проекта #Команда2018, объединяющего под единым брендом неравнодушных людей, у которых есть идеи по развитию региона. Инициатором проекта выступил врио губернатора Михаил Ведерников.

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