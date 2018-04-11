Алексей Немов уверен, что мотивация к спорту очень зависит от родителей

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов рекомендует отдавать детей в гимнастику, которая дает хорошую общефизическую подготовку и развивает гибкость. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов рекомендует отдавать детей в гимнастику, которая дает хорошую общефизическую подготовку и развивает гибкость. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».
Мотивация очень зависит от родителей. Мы с мамой жили в малосемейке, она воспитывала меня одна. Для меня занятия спортом и первые победы стали возможностью выйти на новый социальный уровень. Я видел, как маме тяжело и хотел ей помочь.
8 апреля глава региона и олимпийский чемпион посетили музей спорта и олимпийского движения в Великих Луках.
Алексею Немову было безумно приятно оказаться на обложке очередного номера «Псковской правды – Вече». Электронную версию статьи о его визите в Псковскую область читайте на нашем сайте.