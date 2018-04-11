Гимнаст Алексей Немов: Не хочешь бегать, ходи. Это полезно для сердца

Нужно как можно больше людей разных поколений вовлекать в занятия спортом и создавать для них условия. Не хочешь бегать, ходи. Это полезно для сердца. Или приседай. У меня много друзей в возрасте за 40 лет, которые начали бегать марафонские дистанции.