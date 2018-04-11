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Общество

Гимнаст Алексей Немов: Не хочешь бегать, ходи. Это полезно для сердца

11 апреля 2018 года, 11:42

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов начинает свой день с 50 отжиманий. Об этом он сообщил в пресс-центре «Псковской правды» в последний день визита в наш регион.

Нужно как можно больше людей разных поколений вовлекать в занятия спортом и создавать для них условия. Не хочешь бегать, ходи. Это полезно для сердца. Или приседай. У меня много друзей в возрасте за 40 лет, которые начали бегать марафонские дистанции.

Алексей Немов
Напомним, спортсмен Алексей Немов приехал в Псковскую область по приглашению врио губернатора. Они подружились еще во время работы Михаила Ведерникова в Северо-Кавказском федеральном округе. С тех пор дружат семьями.

8 апреля глава региона и олимпийский чемпион посетили музей спорта и олимпийского движения в Великих Луках.

КСТАТИ


Фото Юлии Шариповой

Алексею Немову было безумно приятно оказаться на обложке очередного номера «Псковской правды – Вече». Электронную версию статьи о его визите в Псковскую область читайте на нашем сайте.

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