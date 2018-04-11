Гимнаст Алексей Немов: Не хочешь бегать, ходи. Это полезно для сердца

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов начинает свой день с 50 отжиманий. Об этом он сообщил в пресс-центре «Псковской правды» в последний день визита в наш регион.
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов начинает свой день с 50 отжиманий. Об этом он сообщил в пресс-центре «Псковской правды» в последний день визита в наш регион.
Нужно как можно больше людей разных поколений вовлекать в занятия спортом и создавать для них условия. Не хочешь бегать, ходи. Это полезно для сердца. Или приседай. У меня много друзей в возрасте за 40 лет, которые начали бегать марафонские дистанции.
8 апреля глава региона и олимпийский чемпион посетили музей спорта и олимпийского движения в Великих Луках.
Алексею Немову было безумно приятно оказаться на обложке очередного номера «Псковской правды – Вече». Электронную версию статьи о его визите в Псковскую область читайте на нашем сайте.