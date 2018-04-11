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Общество

Алексей Немов готов подключить друзей, чтобы поднять спорт в Псковской области

11 апреля 2018 года, 11:25

В последний день пребывания в Псковской области Алексей Немов поделился впечатлениями с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».

Я очень рад, что сегодня здесь, надеюсь буду еще приезжать. У вас прекрасные храмы и очень намоленное место. У вас есть все для того, чтобы занять лидирующее положение в спорте. Пока не хватает инфраструктуры, футбольных полей, хоккейных коробок, но это реально сделать. У меня много друзей, которых знает весь мир, я готов их подключить.

Алексей Немов

Напомним, спортсмен Алексей Немов приехал в Псковскую область по приглашению врио губернатора . Они подружились еще во время работы Михаила Ведерникова в Северо-Кавказском федеральном округе. С тех пор дружат семьями.

8 апреля глава региона и олимпийский чемпион посетили музей спорта и олимпийского движения в Великих Луках.

КСТАТИ


Фото Юлии Шариповой

Алексею Немову было безумно приятно оказаться на обложке очередного номера «Псковской правды – Вече». Электронную версию статьи о его визите в Псковскую область читайте на нашем сайте.

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