Алексей Немов готов подключить друзей, чтобы поднять спорт в Псковской области

В последний день пребывания в Псковской области Алексей Немов поделился впечатлениями с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».

Я очень рад, что сегодня здесь, надеюсь буду еще приезжать. У вас прекрасные храмы и очень намоленное место. У вас есть все для того, чтобы занять лидирующее положение в спорте. Пока не хватает инфраструктуры, футбольных полей, хоккейных коробок, но это реально сделать. У меня много друзей, которых знает весь мир, я готов их подключить.

Напомним, спортсмен Алексей Немов приехал в Псковскую область по приглашению врио губернатора . Они подружились еще во время работы Михаила Ведерникова в Северо-Кавказском федеральном округе. С тех пор дружат семьями.

8 апреля глава региона и олимпийский чемпион посетили музей спорта и олимпийского движения в Великих Луках.