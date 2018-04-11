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Общество

«Почта России» выпустит специальные открытки к Ганзейским дням 2019 года

11 апреля 2018 года, 11:35

Маркированные конверты или открытки разработает «Почта России» к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вся продукция будет оформлена в местной тематике с изображением достопримечательностей Пскова и символикой XXXIX Ганзейских дней Нового времени. Готовый эскиз планируется разработать к октябрю этого года. Предполагается, что в 2019 году почтовая продукция поступит во все отделения почтовой связи Псковской области.

Кроме того, тематические конверты и открытки будут распространены в городах России, входящих в состав Ганзейского союза.

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