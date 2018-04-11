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Общество

Из-за соревнований «Венок славы Александра Невского» в Пскове перекроют несколько улиц

11 апреля 2018 года, 11:47

В связи с проведением в Пскове Всероссийских соревнований «Венок славы Александра Невского» 13 апреля с 12.00 до 16.00 часов вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Волкова на участке от улицы Труда до улицы Герцена, улице Герцена на участке от улицы Л. Поземского до улицы Волкова.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в качестве объезда определена улица Труда.

Городская администрация просит автомобилистов с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.

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