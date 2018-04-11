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Происшествия

Себежанин заплатит 150 тысяч рублей за насилие над инспектором ДПС

11 апреля 2018 года, 10:26

Житель Себежского района заплатит 150 тысяч рублей за применение насилия в отношении инспектора ДПС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что 22 октября 2017 года около 1:30 инспекторы ДПС остановили BMW Х5 для проверки документов. Поскольку водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, ему было предложено пройти в служебную машину для дальнейшей проверки, в том числе для составления протокола об отстранении от управления транспортным средством.

Однако водитель направился к своей автомашине, завел двигатель, резко тронулся с места и начала ускоряться. Инспектор ДПС, пытавшийся пресечь попытку виновного скрыться, упал на асфальт, в результате чего получил телесные повреждения.

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