Нескольким белорусам переломало кости в утреннем ДТП под Стругами Красными

11 апреля около 5 часов утра на 258 километре автодороги Санкт-Петербург – Невель в Струго-Красненском районе произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Водитель трактора «Вольво», выполняя разворот, столкнулся с «Мерседесом», в котором находились 9 граждан Республики Беларусь. 6 пассажиров транспортного средства госпитализированы в псковскую областную больницу с ушибами и переломами.

На месте аварии работают оперативники и сотрудники ГИБДД.