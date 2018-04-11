Персоналу псковского Ледового дворца напомнили, как пользоваться огнетушителями

В соответствии с поручением Главы МЧС России Владимира Пучкова в Ледовом дворце Пскова, расположенном в деревне Борисовичи, прошли занятия по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с персоналом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В ходе занятий персоналу объекта разъяснили, что делать в случае возникновения пожара, а также провели практическую отработку тушения условного пожара первичными средствами пожаротушения – огнетушителями.