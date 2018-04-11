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Общество

Персоналу псковского Ледового дворца напомнили, как пользоваться огнетушителями

11 апреля 2018 года, 09:26

В соответствии с поручением Главы МЧС России Владимира Пучкова в Ледовом дворце Пскова, расположенном в деревне Борисовичи, прошли занятия по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с персоналом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В ходе занятий персоналу объекта разъяснили, что делать в случае возникновения пожара, а также провели практическую отработку тушения условного пожара первичными средствами пожаротушения – огнетушителями.

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