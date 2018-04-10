Физически крепких великолучан приглашают на службу в полицию

Полиция Великих Лук приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, имеющих образование не ниже среднего, физически подготовленных и годных по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приоритеты службы:

- ежегодный основной отпуск продолжительностью 40 суток плюс 10 суток за особые условия службы;

- возможность получения бесплатного юридического образования в высших и средних специальных учреждениях системы МВД России;

- материальные поощрения (премии, материальная помощь);

- социальные гарантии;

- бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение вещевым имуществом.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: г. Великие Луки, Октябрьский проспект д. 30/14, контактный телефон (811-53) 5-27-81.