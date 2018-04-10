Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский «Лим-по-по» открыл новые группы для детей с тяжелыми нарушениями развития

10 апреля 2018 года, 14:36

Открытие четырех новых групп кратковременно пребывания детей с тяжелыми нарушениями развития состоялось в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Группы созданы на базе отделения ранней помощи «Лим-по-по» Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

В дошкольные группы будут на полдня приходить 20 детей с особенностями развития разного возраста, включая малышей до трех лет. С ними в две смены будут заниматься воспитатели, логопеды, дефектологи, инструктора по лечебной педагогике, психологи, медицинские сотрудники. Все они прошли специальную профессиональную подготовку.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Физически крепких великолучан приглашают на службу в полицию
Желающих стать экскурсоводом-волонтером ищут среди жителей Пскова
В Псковской области утвердят лесной план на ближайшее десятилетие
Покупка трактора обернулась для жителя Новосокольников убытком в 50 тысяч рублей
У паракаратиста Валерия Гаврилова появился шанс попасть на чемпионат Европы
Генеральная репетиция парада Победы запланирована в Пскове на 7 мая
В Пскове стартовал отбор номинантов на фестиваль уличных танцев Yalta Summer Jam
Областное Собрание депутатов через Instagram поздравило Александра Котова с днём рождения
Велейский дом культуры в Пушкиногорском районе заработал после ремонта

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
10 апреля 16:49

Помощник на полдня

Новые группы в псковском «Лим-по-по» разгрузили родителей особенных детей

Общество / Здоровье
10 апреля 10:33

Подход к пожилым

В Псковской области появится первый врач-гериатр

Общество
10 апреля 10:07

#Команда2018 вперёд!

Михаил Ведерников объединяет неравнодушных и инициативных псковичей