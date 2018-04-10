Псковский «Лим-по-по» открыл новые группы для детей с тяжелыми нарушениями развития

Открытие четырех новых групп кратковременно пребывания детей с тяжелыми нарушениями развития состоялось в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Группы созданы на базе отделения ранней помощи «Лим-по-по» Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

В дошкольные группы будут на полдня приходить 20 детей с особенностями развития разного возраста, включая малышей до трех лет. С ними в две смены будут заниматься воспитатели, логопеды, дефектологи, инструктора по лечебной педагогике, психологи, медицинские сотрудники. Все они прошли специальную профессиональную подготовку.