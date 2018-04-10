У паракаратиста Валерия Гаврилова появился шанс попасть на чемпионат Европы

В Клину впервые в России прошел всероссийский отборочный турнир (WKF) по паракаратэ. В турнире приняли участие более 40 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 9 городов: Клин, Высоковск, Солнечногорск, Орехово-Зуево, Лобня, Москва, Псков, Калининград, Челябинск. Данный турнир определил кандидатов в национальную сборную для участия в чемпионате Европы по паракаратэ, который пройдет в сербском Нови-Саде в середине мая.

Псковскую область представлял спортсмен спортивной Федерации каратэ города Пскова Валерий Гаврилов (тренер Дмитрий Дьяков) в категории Ката у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На сегодняшний день в России паракаратэ не является официальным видом спорта и только проходит все необходимые согласования. Включение паракарате в программу паралимпийских игр тесно связано с включением карате WKF в Олимпийские игры. В 2020 году каратэ WKF будет представлено как пробный вид на Олимпиаде в Токио.

Валерий занял 3-е место в категории 18+, притом что тренируется он только 6 месяцев.

— Отрадно, что у Валерия есть шанс попасть на европейские соревнования в составе сборной. В работе со спортсменом-колясочником мы используем средства и методы современной физической терапии: кинезиотейпирование, миостимуляцию мышц, механотерапию. Оборудование установлено в отделении медицинской реабилитации городской больницы. Направление паракаратэ выбрано нами в качестве дополнения к основным терапевтическим действиям. За полгода плодотворной работы мы видим результат, на котором не остановимся, — рассказал тренер спортсмена.