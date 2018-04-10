Покупка трактора обернулась для жителя Новосокольников убытком в 50 тысяч рублей

Житель Новосокольников стал жертвой интернет-мошенников и потерял крупную сумму денег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот 54-летний мужчина нашел в Интернете объявление о продаже трактора и созвонился с продавцом. Тот предложил сначала перечислить предоплату в 50 тысяч рублей и сообщил, что технику заказчику доставят.

Гражданин перевел продавцу указанную сумму, но после этого на контакт с ним выходить перестали. Потерпевший обратился в полицию. Установлено, что номер телефона, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Великом Новгороде.

Возбуждено уголовное дело.