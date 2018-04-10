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Общество

Генеральная репетиция парада Победы запланирована в Пскове на 7 мая

10 апреля 2018 года, 11:25

В Пскове репетиция парада Победы пройдет 4 мая, генеральная репетиция — 7 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В торжественных мероприятиях примут участие более 2 тысяч человек и 77 единиц современной военной техники

Праздничные шествия пройдут в Городах воинской славы Пскове и Великих Луках, а также в Острове и Стругах Красных. В частности, в областной столице в параде примут участие 18 парадных расчетов численностью почти 1,3 тысячи человек и более 70 единиц военной техники. Напротив главпочтамта будет организована выставка вооружения.

Всего в Псковской области пройдет более 470 мероприятий и акций по случаю Дня Победы.

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