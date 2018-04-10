Областное Собрание депутатов через Instagram поздравило Александра Котова с днём рождения

Во вторник, 10 апреля, коллектив областного Собрания депутатов через свой аккаунт в Instagram поздравил с днём рождения Александра Котова – председателя регионального парламента шестого созыва.

На момент публикации этой новости, поздравительный пост набрал уже свыше 100 «лайков». Свою запись коллектив областного Собрания депутатов сопроводил хештегами #псковскийдепутат #нашспикер #александркотов #прекрасныелюбимыеначальникисуществуют #псковскоеобластноесобрание.

Напомним, Александр Алексеевич окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик и вернулся в родные Струги-Красные, где начал трудовую деятельность главным инженером в колхозе «Революция». В 1991 году назначен сначала заместителем председателя Струго-Красненского райисполкома, затем замглавы администрации района. В эту же пору окончил Российскую Академию кадрового обеспечения АПК по специальности «Организация работы предприятий АПК в условиях рыночных отношений». В 1995 году назначен главой администрации Струго-Красненского района, а в феврале 1996 году избран на эту же должность в ходе выборов – за Александра Котова проголосовали 59.9% избирателей. В декабре 1999 года избран на второй срок (62.25%), и вновь возглавил районную администрацию. Главы муниципалитетов избрали его председателем Ассоциации МО.

В апреле 2003 года был назначен заместителем губернатора – курировал местное самоуправление. В этом же году окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности юриспруденция. 7 декабря 2010 года вновь назначен заместителем губернатора, в сфере ответственности – вопросы ЖКХ, строительства, госстройнадзора, дорожного хозяйства, регулирования тарифов.

С марта 2011 года – секретарь политсовета ПРО партии «Единая Россия». В декабре 2012 года и 2016 года делегаты партийных Конференций поддержали его кандидатуру и сохранили за ним партийную должность.

4 декабря 2011 года избран депутатом областного Собрания V созыва по округу N19 (Струго-Красненский, Плюсский и часть Порховского района). На первой сессии избран председателем парламента. Спустя 5 лет, на выборах депутатов Собрания VI созыва вновь получил поддержку земляков – за него проголосовало 66,49% избирателей, принявших участие в выборах. На I сессии 5 октября 2016 года избран спикером.

В ноябре 2016 года руководители заксобраний регионов Северо-Запада избрали Александра Котова зампредседателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.